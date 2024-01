Raven van Dorst en Gordon Heukeroth in nieuwe reeks 'Verborgen Verleden'

Wie zijn mijn voorouders en wat deden ze? In acht nieuwe afleveringen van 'Verborgen Verleden' duiken bekende Nederlanders in hun eigen familiegeschiedenis voor antwoorden op deze vragen.

Hiervoor moeten ze op reis. Soms heel ver terug in het verleden, soms veel dichterbij. Voor iedereen is het de vraag waar de reis hen zal voeren en voor welke verrassingen ze komen te staan. Van moord en doodslag tot heldhaftig verzet, ridderperikelen, drankzucht en de troost van de muziek - niets is de voorouders vreemd. De nieuwe reeks start met Raven van Dorst op zaterdag 13 januari 2024. Daarna volgen Gordon Heukeroth, Freek Bartels, Ilse Warringa, Danny Vera, Jenny Arean, Alexander Pechtold en Janine Abbring.

Aflevering 1: Raven van Dorst

Via de jeneverstokers in Schiedam, de Brabantse armoe en een rits onwettige kinderen reist presentator en muzikant Raven van Dorst naar het chique Brugge van de 17de eeuw. Daar hebben diens invloedrijke voorouders flink wat sporen hebben nagelaten, die de geschiedenis tastbaar maken. En heeft Raven dan toch echt ridderbloed door diens aderen lopen?

Aflevering 2: Gordon Heukeroth

Zijn achternaam heeft zanger Gordon nooit mooi gevonden, maar op deze reis terug in de tijd - een muzikale achtbaan - worden oude wonden gedicht en draagt hij voor het eerst de naam Heukeroth met trots. En wat zoekt Gordon eigenlijk in de bergen van Tirol?

Aflevering 3: Freek Bartels

Op zoek naar zijn Molukse roots gaat musicalster Freek Bartels op een emotionele reis. Hij komt voor het eerst te weten wat zijn opa heeft meegemaakt tijdens de oorlog. En als Freek dan eindelijk voet zet op het verre moedereiland van zijn voorouders is dat echt thuiskomen.

Aflevering 4: Ilse Warringa

Acteur, regisseur en schrijver Ilse Warringa vraagt zich af of er wel iets te vinden is over haar voorouders, maar wordt blij verrast door de vele bijzondere verhalen die ze kan vinden, waarin muziek, geloof en gemeenschap een grote rol spelen. Maar wat had Egbert Warringa op zijn geweten dat het Drentse Ees zo deed opschudden eind 19de eeuw?

Aflevering 5: Danny Vera

Muzikant Danny Vera doet een schokkende ontdekking en probeert goed en kwaad uit vroeger tijden te duiden. En waar komt Danny's donkere uiterlijk eigenlijk vandaan? Hij gaat op reis om het uit te zoeken en stuit op een verhaal over vlucht en vervolging.

Aflevering 6: Jenny Arean

Eigenlijk houdt één vraag cabaretier Jenny Aeran al haar hele leven bezig: wie was nou de vader van haar oma? En kloppen de verhalen van haar moeder en oma wel over de chique meneer die Jenny’s overgrootvader zou zijn? Als Jenny de archieven induikt, lijkt het allemaal toch net even anders te zijn dan haar al die jaren is voorgeschoteld.

Aflevering 7: Alexander Pechtold

Tijdens de reis door het militaire verleden van zijn voorouders reist de voormalig leider van D66, Alexander Pechtold, naar het hart van Europa. Welke Pechtold/Bechtold zorgde ervoor dat de familie in Nederland terechtkwam? En het is alsof zijn vader over zijn schouder meekijkt en met Alexander meereist.

Aflevering 8: Janine Abbring

Meer info volgt.

'Verborgen Verleden' is gebaseerd op het Britse format 'Who do you think you are?' en wordt geproduceerd door BlazHoffski. Ook wordt gebruik gemaakt van de expertise van CBG | Centrum voor familiegeschiedenis en de Nederlandse archieven en historische centra.

'Verborgen Verleden', vanaf zaterdag 13 januari bij de NTR op NPO 2 .