Luka en Justin zorgen met ijzersterk duet voor kippenvelmoment in halve finale van 'Sing Again'

Foto: VTM - © DPG Media 2024

In de halve finale van 'Sing Again' zijn nog 12 kandidaten in de running: Esther, Bert, Marjolein, Luka, Chris, Lola, Sarah, Jelle, Seppe, Dean, Justin en Lauren.

Zij bepalen vanavond zelf met wie ze samen een duet zingen en nemen het per duo tegen elkaar op in de Duo Battle. 'Denk wat tactisch en denk met je hart', geeft Koen Wauters de deelnemers mee. Dat doen alvast Luka ('The Voice van Vlaanderen') & Justin ('The Voice Kids'). Zij zingen samen een eigen versie van Habibi en krijgen de jury en het publiek hiermee muisstil… Stoten ze door naar de grote finale van volgende week?



'Sing Again', vrijdag 17 mei om 20.40 uur bij VTM en op VTM GO.