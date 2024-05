Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

Lars en Benny zijn op ramkoers. Louise stelt zich vragen bij de plannen van Jelle en Vanessa krijgt hard nieuws te horen. Lars is ten einde raad, Zjef moet nog een extra geheim kunnen bewaren. Véronique confronteert Hanne, Rudi en Zjef vallen door de mand. Joris triggert Brahim over Hanne. Benny wil de brokken met Samira lijmen en hij neemt een onverwacht besluit.

Maandag 20 mei 2024 - aflevering 7449

Tussen Lars en Benny dreigt het tot een aanvaring te komen. Lars wil Stefanie troosten, maar zij is liever alleen. Mieke staat voor moeilijke onderhandelingen bij CoBrew. Jelle wil alles op alles zetten voor zijn project, maar Louise vindt het geen goed idee dat hij zijn studies laat vallen. Jelle is echter niet van plan om toe te geven aan de druk van de familie.



Dinsdag 21 mei 2024 - aflevering 7450

Zjef dreigt zich te verspreken over Hannes zwangerschap. Hij voelt zich geviseerd. Véronique hoort een gesprek tussen Rudi en Hanne over Zjef en trekt de verkeerde conclusies. Cédric verontschuldigt zich bij Jill voor zijn moeder. Vanessa krijgt hard nieuws te horen.

Woensdag 22 mei 2024 - aflevering 7451

Jill ketst Cédrics voorstel af. Véronique krijgt onverwacht nieuws. Lars is ten einde raad over Benny. Véronique raadt hem aan om zich te focussen op Stefanie zodat hij ook haar niet verliest. Zjef beseft dat hij nog een extra geheim moet bewaren.



Donderdag 23 mei 2024 - aflevering 7452

Louise legt zich erbij neer dat ze niet mee kan naar Londen. Véronique wil nog niet opgeven. Ze confronteert Hanne. Jill is in de war door de veranderende houding van Véronique. Mieke wil weten wanneer Vanessa terugkeert naar CoBrew. Het antwoord is ontnuchterend.

Vrijdag 24 mei 2024 - aflevering 7453

Zjef en Rudi vallen door de mand. Brahim wil Hanne op haar plaats zetten, maar Louise probeert hem tegen te houden. Joris wakkert Brahims verontwaardiging over Hanne subtiel aan. De ruzie escaleert en loopt uit de hand. Benny probeert de brokken met Samira te lijmen. Hij neemt een onverwacht besluit.



'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubriek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!