'2Doc: Daughter of Genghis' bij de VPRO

De Mongoolse Gerel Byamba is een neo-nationalist, hardcore feminist én een alleenstaande moeder. Als leider van de volledig uit vrouwen bestaande ultrarechtse bende Gerel Khas strijdt ze voor een raciaal zuiver Mongolië, waarbij ze geweld niet uit de weg gaat.

In 'Daughter of Genghis' wordt Byamba zeven jaar lang gevolgd tijdens haar compromisloze strijd. Ondertussen worstelt ze met de opvoeding van haar zoon.

Gerel Byamba woont in de Mongoolse hoofdstad Ulaanbataar. Als neo-nationalist en fanatieke feminist zet ze zich in tegen het verdwijnen van het Mongoolse 'ras' en voor behoud van de Mongoolse cultuur. Ook heeft ze een enorme hekel aan de Chinese aanwezigheid in haar land én wil ze voorkomen dat lokale vrouwen in de prostitutie belanden. Om haar doel te bereiken, schuwt ze geweld niet.

In 'Daughter of Genghis' volgen filmmakers Kristoffer Juel Poulsen, Christian Als en Knud Brix Byamba zeven jaar lang tijdens haar vurige strijd. Maar de alleenstaande moeder worstelt ook met de zorg voor haar zoon, die verwaarloosd wordt en het onderspit dreigt te delven. Wanneer Byamba beseft dat veel van haar haatgevoelens te maken hebben met persoonlijke leed dat haar is aangedaan, zijn de filmmakers getuige van een opmerkelijke omslag. Langzaam maar zeker omarmt ze haar verantwoordelijkheden als moeder en besluit ze het gewelddadige pad te verlaten.

Naast een persoonlijk portret van Gerel Byamba is 'Daughter of Genghis' een fascinerend portret van Mongolië: een enorm land met een kleine bevolking, ingeklemd tussen het machtige China en Rusland.

Regie: Kristoffer Juel Poulsen, Christian Als & Knud Brix

Productie: Andreas Dalsgaard

'2Doc: Daughter of Genghis' (DK, 2024, 86’), maandag 20 mei om 23.15 uur bij de VPRO op NPO 2 en NPO Start/Plus.