MTV presenteert zondag de eerste aflevering van 'Ex On The Beach: Double Dutch All Stars'

MTV's 'Ex On The Beach: Double Dutch' keert zondag 7 april terug met een exclusief 'All Stars'-seizoen. Het seizoen is om 22.00 uur te zien op MTV Nederland en MTV België, en om 23.00 op MTV.NL.

De originele cast bestaat uit Ayleen, Elias, Ivory, Luca, Maxim, Michelle, Shirley en Yara-Nour. Zij zijn 9 afleveringen te zien in een adembenemende villa in Colombia, gevolgd door een reünie. De eerste ex die zich bij de originals voegt zal niemand minder dan Megan zijn.

Zoals onlangs aangekondigd, is MTV's 'Ex On the Beach: Double Dutch All Stars' terug! Fans mogen dit gloednieuwe seizoen niet missen. In 'Ex On The Beach: Double Dutch All Stars' reizen acht bekende, sexy singles uit Nederland en België af naar het prachtige Colombia. Hier kunnen ze in de villa genieten van alle luxe, zon en lust, tot de tablet of terror toeslaat. Dit zorgt voor onverwachte wendingen, verrassingen en een leger aan exen om de vakantie van de singles tot een hel te maken.

MTV's 'Ex On the Beach: Double Dutch All Stars' gaat zondag 7 april om 22.00 uur exclusief in première op MTV Nederland, België en op MTV.NL. Daarnaast is het seizoen vanaf dinsdag 9 april te zien op Videoland en Streamz.