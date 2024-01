Kwallen en stierenballen in een nieuw seizoen 'Wat Maak Je Menu?'

Smaakt erwtensoep nog steeds goed als je weet dat er stierenballen inzitten? In een nieuw seizoen 'Wat Maak Je Menu?' gaan verschillende kandidaten de smaakvolle strijd aan met zichzelf en elkaar.

Vanaf zondag 7 januari proeven én beoordelen de vriendenteams de gekste ingrediënten in heerlijke gerechten, bereid door chefkoks en presentatoren Marius en Jasper Gottlieb. Een quizshow over de psychologie van eten: als je weet wat je eet, vind je het dan extra lekker of juist extra vies?

In 'Wat Maak Je Menu?' onderzoeken de chefkoks samen met kinderen wat we nog meer kunnen gaan eten in de toekomst. Per aflevering ondergaan twee teams onder andere een geblinddoekt proefexamen, testen ze hun kennis over alles in en uit de keuken, spelen ze maffe spellen en moeten ze raden welke ingrediënten er op hun bord liggen. Maar het zijn niet alleen de kinderen. De smaakpupillen van de chefkoks worden ook flink op de proef gesteld. De kinderen maken zelf een prankgerecht voor Marius en Jasper: van Bossche bollen met mayonaise tot gevulde eieren met zelfgemaakte slijm.

De broers kijken uit naar een nieuw, smaakvol seizoen. Jasper: 'Je zou het omgekeerde denken, maar kinderen zijn eigenlijk veel stoerder dan volwassenen als het gaat om ongebruikelijke dingen proeven. Het zorgt voor veel schrik en gegil, maar ze eten het wel! Dan moet thuis een spruitje ook wel lukken.'

'Wat Maak Je Menu?' is een coproductie van de NTR en Kleine Storm.

'Wat Maak Je Menu?' is vanaf zondag 7 januari wekelijks om 17.35 uur bij de NTR op NPO 3.