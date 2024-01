Een nieuw seizoen van 'DNA Onbekend'

Familiegeheimen en de ontrafeling hiervan door DNA-onderzoek staan centraal. Grote twijfels en onbeantwoorde vragen over familiebanden laten diepe sporen na in het leven van de mensen. Is mijn vader eigenlijk wel mijn echte vader? Zijn mijn broers wel echt mijn familie?

Pauline heeft altijd gedacht dat zij de enige dochter was van haar vader Wim. Totdat ze zeven jaar geleden een berichtje krijgt van ene Marie Jose die vermoedt dat zij ook een dochter van Wim is. De twee willen nu duidelijkheid: zijn ze halfzussen van elkaar, of niet?

Matthijs is geboren in Colombia. Toen hij zeven maanden oud was, werd hij geadopteerd door een Nederlands echtpaar. Onlangs is hij op zoek gegaan naar zijn biologische familie. Hij denkt nu een broer, een halfbroer en een halfzus gevonden te hebben. Maar hij twijfelt of ze echt familie zijn.

'DNA Onbekend', woensdag 10 januari om 21.20 uur bij AVROTROS op NPO 1.