Lieven Scheire trakteert panelleden op zelfgemaakte wijn van Jonas Geirnaert: 'onverdraagbaar zuur'

De achtste en laatste aflevering van 'Scheire en de Schepping' staat voor de deur, en daarvoor heeft Lieven Scheire een bijzondere traktatie meegenomen, namelijk de zelfgemaakte wijn van Jonas Geirnaert.

De panelleden van dienst: Wim Helsen, Janne Desmet, Joke Emmers en Jonas Geirnaert krijgen elk een glas voorgeschoteld om te klinken op de laatste aflevering. Jonas vindt hem alvast geslaagd, maar zijn wijn valt niet bij iedereen in de smaak...

In de laatste aflevering komen de panelleden meer te weten over het wonderlijke leven van de zeekomkommer en bestuderen ze een bevallingsapparaat dat gelukkig nooit gebruikt is geweest. De vorst der vorsers is de Britse professor Robert Pal. Hij probeert met miniscule nanorobots kankercellen te vernietigen.

'Scheire en de Schepping', donderdag 11 april vanaf 21.15 uur op Play4 en op GoPlay.