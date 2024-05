Dit zie je deze week in 'Milo' - PREVIEW

Milo heeft een gouden stem, maar ze voelt zich verplicht haar talent voor de buitenwereld verborgen te houden. Alleen met omwegen en leugens kan ze haar droom van een leven vol zang en muziek najagen.

Maandag 6 mei 2024 - aflevering 70

Lou komt Nora opzoeken en legt haar onderzoeksfoto's voor. Liam bezoekt zijn vader in het ziekenhuis, maar die negeert hem compleet. Hij is hier zo van aangedaan dat hij de opnames van Fran vergeet en naar Milo belt. Emily vraagt intussen aan Jesse om te draaien op haar feestje. Jesse zegt toe, maar beseft dan dat hij nu een dubbele boeking heeft.



Dinsdag 7 mei 2024 - aflevering 71

De ontmoeting tussen Nora en Milo neemt een onverwachte wending. Fran en Liam staan voor een dilemma dat hun relatie op de proef stelt. Lou zet alles op alles om Johan te overtuigen van zijn aangeboden hulp. Milo wordt intussen benaderd door No Direction. Zullen ze haar kunnen overtuigen om in de band te stappen?



Woensdag 8 mei 2024 - aflevering 72

No Direction besluit om te repeteren met mysterieuze maskers. Robyn en Maud smeden snode plannen om Emily's feestje te dwarsbomen. Terwijl Hilde en Lou een discussie hebben, is Nora plotseling verdwenen. Liam en Milo komen steeds dichter bij elkaar en Lou filmt het tafereel. Fran ontdekt Lou's onthullende filmpje en is hier niet gelukkig mee.

Donderdag 9 mei 2024 - aflevering 73

Robyn betrapt Milo bij No Direction. Emily worstelt met de overweldigende aandacht en deelt haar behoefte aan rust met Jesse. Milo dwingt een foto-opdracht af bij Aron. Lou gaat intussen op zoek naar Nora, zowel op school als in de bakkerij.



'Milo', van maandag tot donderdag om 18.20 uur op VTM.

