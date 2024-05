BBB-Kamerlid en oorlogsheld Gijs Tuinman in 'WNL Op Zondag'

De zondag begint met Rick Nieman en 'WNL Op Zondag' met opinie en debat over actuele onderwerpen. Politici, prominente gasten en opiniemakers gaan de discussie aan over brandende kwesties en duivelse dilemma's.

Ook is er aandacht voor ondernemers en het bedrijfsleven. 'WNL Op Zondag' van Omroep WNL wordt iedere zondag live uitgezonden vanuit het Vondelpark in Amsterdam.

BBB-KAMERLID GIJS TUINMAN

Op deze Bevrijdingsdag is Tweede Kamerlid Gijs Tuinman van BBB te gast bij Rick Nieman. ‘s Lands meest gedecoreerde militair en drager van de militaire Willemsorde vertelt over wat Bevrijdingsdag voor hem persoonlijk betekent.

ANKIE BROEKERS-KNOL

Zondagmorgen is voormalig voorzitter van de Eerste Kamer Ankie Broekers-Knol te gast in WNL Op Zondag. Zij gaat in gesprek over de betekenis van 4 en 5 mei. De oud-bewindsvrouw vertelt over het belang van het vieren en herdenken van de vrijheid.

FRITS BAREND

Journalist Frits Barend spreekt tijdens een van de herdenkingen op 4 mei. Daarin vertelt hij onder andere over de geschiedenis van zijn familie tijdens de oorlogsjaren. Ook gaat hij in op de toename van anti-semitisme.

PSYCHIATER ESTHER VAN FENEMA

Psychiater Esther van Fenema is te gast. Hoe verslavend is de smartphone? De bestseller The Anxious Generation van Jonathan Haidt is het gesprek van de dag in de VS, het boek schetst een schrikbarend beeld van de smartphone generatie.

JOSSE DE VOOGD

In aanloop naar de Europese verkiezingen komt electoraal geograaf Josse de Voogd met de tv-serie 'Aangehaakt in Europa'. Daarin vertelt hij over het stemgedrag in verschillende Europese steden. Van bloemkoolwijken in Stockholm tot hipsterbuurten in Berlijn.

'WNL Op Zondag', zondag 5 mei om 10.00 uur bij Omroep WNL op NPO 1.