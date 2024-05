Lieven Scheire botst op kritische bakkers in de baktent: 'Ik geloof niet alles in de wetenschap'

Hoog bezoek in de baktent, want Jeroom heeft niemand minder dan Lieven Scheire uitgenodigd. Aflevering drie staat volledig in het teken van de wetenschap, dus Lieven is de geknipte man om mee te jureren over de verschillende baksels.

Als spektakelstuk maken de bakkers een uitvinding in cake. Flore bakt een alles-oké-pijl, die ze graag zou willen afvuren op plaatsen waar het slecht is. Paul maakt een innovatieve afvalverwerker met considerabel doel. Kort gezegd: een machine die viezigheid omzet in grondstof. Tuur zou zichzelf maar al te graag willen kunnen verdubbelen, zodat hij zijn Tuur 2.0 kan inzetten op plaatsen waar hij liever niet zou willen zijn. En Emilie, die gaat voor een hoed waarmee ze de tijd kan doorspoelen. Leila en Augustine gaan allebei voor een vervoersmiddel: Leila bakt een groene auto, letterlijk dan, en Augustine kiest voor een trein zonder sporen.

Als eerste opdracht maken de bakkers hersenen met een grijze massa bestaande uit red velvet cake en hersenkronkels met de smaak van cream cheese frosting. Als Lieven zijn ronde doet in de tent om te kijken of alles goed verloopt, krijgt hij meteen een paar kritische gedachten voorgeschoteld over de wetenschap…

Junior Bake Off Vlaanderen op tv

Bakken is eigenlijk ook een beetje wetenschap en daarom is het in de derde aflevering van Junior Bake Off wetenschapsweek. Speciaal voor de gelegenheid krijgt Jeroom assistentie in het Bake Off lab van Lieven Scheire.

Acht jonge bakkers gaan de strijd aan met elkaar en doen er alles aan om uitgeroepen te worden tot beste bakker van Vlaanderen. Ze gaan aan de slag met messen, ovens en hete kookvuren en maken de mooiste creaties.

