Dit zie je deze week in 'Familie' - PREVIEW

'Familie' is geliefd bij jong en oud. Heel wat grote namen maken deel uit van de cast. Doe daarbij nog de gevarieerde verhaallijnen en dat maakt de soap tot dé ideale start van de tv-avond. Benieuwd wat er volgende week gebeurt? Lees onze preview!

Maandag 6 mei 2024 - aflevering 7439

Mieke voelt zich gecharmeerd, maar lijkt nog niet klaar voor een nieuwe relatie. Zjef reageert furieus op het nieuws dat hij van Eva te horen krijgt. Hanne pikt het niet dat Véronique Louise naar het congres in Londen stuurt en haar passeert. Wanneer ze hoort dat Joris hier voor iets tussen zit, is het hek helemaal van de dam. Lars besluit een statement te maken en brengt Stefanie mee naar de drink van Rudi.

Dinsdag 7 mei 2024 - aflevering 7440

Zjef laat zich niet inpakken door de cadeaus van Rudi en blijft kwaad voor wat er is gebeurd. Rudi beseft dat hij geduld zal moeten hebben. Jelle denkt een manier gevonden te hebben om snel rijk te worden. Jill brengt hem onbedoeld op een idee. Lars keert met opgeheven hoofd terug naar Wolff & Bos, maar krijgt de wind van voor van Brigitte.

Woensdag 8 mei 2024 - aflevering 7441

Mieke lacht Hannes beschuldigingen aan het adres van Joris weg. Ze vindt dat Hanne jaloers reageert omdat Joris snel carrière maakt bij Wolff & Bos. Jelle schakelt de hulp in van Jill om zijn plan verder uit te werken. Mathias is woedend wanneer hij hoort dat Cédric Selin moest depanneren net toen hij een date had met Jill.

Donderdag 9 mei 2024 - aflevering 7442

Hanne besluit om verdere stappen te ondernemen. Ze krijgt plots een verrassend telefoontje. Stefanie krijgt Lars niet overtuigd om mee te gaan naar een feestje bij haar vrienden. Het leeftijdsverschil tussen hen beiden laat zich voelen. Samira geeft Benny een duidelijke waarschuwing, maar hij wil niet luisteren. Mathias vliegt uit tegen Véronique.

Vrijdag 10 mei 2024 - aflevering 7443

Iedereen reageert aangeslagen op het nieuws van Mathias. Samira heeft het moeilijk om te accepteren dat haar dochter biseksueel is. De twee hebben een ernstig gesprek. Lars besluit een arbeidsgeneesheer op Benny af te sturen. Benny probeert op zijn beurt om Lars in diskrediet te brengen. Zjef brengt Rudi onbedoeld op een idee.

'Familie', van maandag tot vrijdag om 20.00 uur op VTM.

