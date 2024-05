Filip Peeters gaat volledig naakt in 'Het Perfecte Plaatje'

Foto: Play4 - © Play Media 2024

Voor sommigen de meest gevreesde opdracht, voor anderen dan weer de opdracht waar ze het meest naar uitkeken: naaktfotografie. In aflevering 3 krijgt elke fotograaf een professioneel naaktmodel voor zijn of haar lens om te fotograferen in het thema van de 7 hoofdzonden.