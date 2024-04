'Huizenjagers'-busje vol testosteron verkent de Antwerpse Voorkempen

Een busje vol testosteron in de tweede week van Huizenjagers, want drie mannelijke kemphanen zullen ten strijde trekken in de Antwerpse Voorkempen.

Jens, Johan en Robin zijn drie gedreven makelaars die er alles aan zullen doen om de felbegeerde 'Huizenjagers'-trofee te veroveren.

Makelaars:

Johan Warmenbol is een echte bon-vivant. Hij werkte 20 jaar als beenhouwer, maar verkocht de zaak op zijn 38ste. Hij besloot om zijn leven over een andere boeg te gooien en aan de slag te gaan als makelaar. Johan heeft zijn hart verloren aan de Antwerpse Voorkempen. Hij zegt waar het op staat en deinst er niet voor terug om zijn ongefilterde mening te geven, wat meteen ook te merken is in het 'Huizenjagers'-busje.

​Jens Cavens richtte twee jaar geleden zijn eigen immokantoor op met twee goede vrienden. De sympathieke dertiger werkte hiervoor als schrijnwerker. Hij is het dus gewoon om zijn handen uit de mouwen te steken. Zijn technische ervaring komt hem goed van pas tijdens zijn huisbezoeken, omdat hij bepaalde dingen ziet die andere makelaars over het hoofd zullen zien.

Robin Varewijck kreeg het makelaarschap al van kleins af aan mee. Zijn vader had vroeger heel wat garages en appartementen, en dat interesseerde Robin als 18-jarige knaap al. Op zijn twintigste dook hij het makelaarschap in, en nu is hij gepassioneerd door vastgoed. Robin is enorm competitief en zal met zijn gedrevenheid er alles aan doen om de droomwoning te vinden voor de potentiële kopers. ​

Kopers:

Aflevering 1: Cois & Anke

​Voor Cois en Anke komt hun huis niet op de eerste plaats, maar wel de aanpalende grond van het huis. Dit heeft alles te maken met hun droom om verschillende dieren te houden in hun eigen tuin. Ze zijn vooral op zoek naar natuur en rust, en daarvoor is de Antwerpse stadsrand natuurlijk dé ideale plek. Ze hebben een budget voor ogen van €270.000.

Aflevering 2: Eric & Ivan

​Rasechte Antwerpenaren Eric en Ivan zijn op zoek naar een kleiner appartementje, nu hun huis iets te groot is geworden nadat de kinderen uit huis zijn vertrokken. Ze zouden graag dichter in het centrum gaan wonen aangezien alles makkelijk bereikbaar is. Hoewel Ivan niet zo’n fan is om in een appartement te gaan wonen, kan een uitzicht op de kathedraal wel helpen. De makelaars zullen alvast hun uiterste best moeten doen om hem te overtuigen. Zij hebben een budget van €300.000 bij elkaar gespaard.

Aflevering 3: Kathleen & Christa

​Met Kathleen en Christa krijgen we een moeder-dochter zoektocht. Kathleen en haar man Yannick wonen momenteel in het Waalse Libramont. Omdat er ondertussen een tweede kindje is bijgekomen, willen Kathleen en haar man terug dichter bij de familie gaan wonen. Aangezien Christa’s mama enorm graag op de kindjes past, zoeken ze een huis op twintig minuten van Kontich. Voor een plekje dichter bij de mama, hebben Kathleen en Yannick €450.000 voor ogen.

Aflevering 4: Britt & Frederik

​Britt en Frederik wonen een jaartje samen in een appartement in Schoten. Met het oog op gezinsuitbreiding zoekt het koppel een gezellig huisje in een mooie, en vooral rustige omgeving waar ook hun katje Mowgli op haar gemak is. Hun zoektocht duurt nu toch al even, maar ze hebben hun ideale droomwoning nog altijd niet gevonden. Daarom schakelen ze nu de hulp van 'Huizenjagers' in en hebben ze een budget van €630.000 bij elkaar gespaard.

'Huizenjagers', van maandag t.e.m. donderdag om 20.15 uur op Play4 en op GoPlay.