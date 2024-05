'Bompa Bockie' organiseert 'De Slimste Bewoner ter Wereld'

In de vierde aflevering begint Bockie stevig te twijfelen aan zijn beslissing om kinderloos te blijven na enkele diepgaande gesprekken met medebewoners. Tijdens het bezoek van de lokale kleuterschool aan het woonzorgcentrum spookt er dan ook nog maar één vraag door zijn hoofd: "Krijg je hier nog wel bezoek als je geen kinderen hebt?"

Door het antwoord van René, die zelf geen kinderen op de wereld heeft kunnen zetten, overvalt hem een gevoel van eenzaamheid: “Heel weinig, het enige bezoek dat ik wekelijks krijg is van mijn zus.”



Om wat verandering te brengen in de dagelijkse routine, staat er een daguitstap naar de zee gepland. Verder leert hij Maria van de Rummiclub beter kennen. Zij belandde in een psychose na het overlijden van haar man en verloor recent haar dochter aan een alcoholverslaving.



Ondertussen organiseert Bockie zelf ook nog een quiz met de op één na meest favoriete quizmaster binnen het woonzorgcentrum: samen met Erik Van Looy gaat hij op zoek naar 'De Slimste Bewoner Ter Wereld'.

'Bompa Bockie', maandag 6 mei om 21.15 uur op Play4.