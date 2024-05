Eurovisie zendt Nederlandse tv-mis uit in verschillende landen

De eucharistieviering ter gelegenheid van het Hoogfeest van Pinksteren komt dit jaar uit Hengelo. Deze viering is extra speciaal omdat de viering via Eurovisie te zien is in zowel Frans- als Nederlandstalig BelgiŽ, in Ierland en Frans- en Italiaanstalig Zwitserland.