Het Metropole Orkest brengt een ode aan Wim Sonneveld in 'MAX Muziekspecial'

Onder leiding van dirigent Maurice Luttikhuis brengt het Metropole Orkest een ode aan Wim Sonneveld, de vertolker van legendarische liedjes als Het Dorp, Margootje en Aan de Amsterdamse grachten.

Het orkest verzorgt deze avond samen met Waylon, Thomas Oliemans, Richard Groenendijk en Fay Claassen een bijzonder programma met Franse invloeden vanuit Het Concertgebouw in Amsterdam.

Wim Sonneveld, één van de ‘Grote Drie’ van het Nederlandse cabaret en bekend van zijn hilarische typetjes, had een grote liefde voor het Franse chanson. Het idee voor een Tour de Chant met het Metropole Orkest speelde vijftig jaar geleden al door zijn hoofd. Door het plotselinge overlijden van de cabaretier kon dit plan helaas nooit uitgevoerd worden.

In 2024 laat het Metropole Orkest alsnog de grote wens van Wim Sonneveld in vervulling gaan. Vijftig jaar na dato speelt het Metropole Orkest het concert dat er nooit kwam. Samen met zanger Waylon, bariton Thomas Oliemans, cabaretier Richard Groenendijk en zangeres Fay Claassen brengt het orkest Sonneveld weer even tot leven en voert het zijn gedroomde Tour de Chant uit. Bekende nummers die voorbijkomen zijn onder anderen: Aan de Amsterdamse grachten, Het Dorp en Poen!

Waylon: 'Ik mocht zomaar met Fay Claassen, Thomas Oliemans en Richard Groenendijk onder leiding van het majestueuze Metropole Orkest het prachtige werk van Wim Sonneveld eren. Het is zo ontroerend om te zien wat zijn liedjes nog steeds betekenen voor zoveel mensen. Een feest om te doen en ik denk dus ook om naar te kijken!'

'MAX Muziekspecial: Wim Sonneveld – Tour de Chant', zondag 19 mei om 21.50 uur bij MAX op NPO 1. Herhalingen op maandag 20 mei om 10.15 uur op NPO 1 en zaterdag 1 juni om 17.00 uur op NPO 1.