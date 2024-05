De Bruyne of Trossard ? Ontknoping Premier League live op Play Sports

De vraag van één miljoen krijgt zondag eindelijk een antwoord: wie wordt dit seizoen kampioen in de Premier League?

Blauw of rood, Manchester of Londen, Cityzens of Gunners? Voor City is het simpel: thuis winnen tegen West Ham betekent een vierde opeenvolgende titel, een primeur in het Engelse voetbal. Arsenal moet thuis Everton verslaan en hopen op een misstap van de concurrent: alleen dan volgt er een eerste kampioenschap in twintig jaar. Haalt leerling Arteta het van meester Guardiola? En welke Rode Duivels maken het verschil: Trossard, KDB of Doku?

Play Sports volgt de slotspeeldag in de Premier League vanop de eerste rij: Geert De Vlieger, Bob Peeters, Dennis van Wijk en Frank Boeckx geven in een bomvolle studio tekst en uitleg bij de spannende ontknoping waarbij we beide wedstrijden vastpakken. Filip Joos en Jelle Tack bivakkeren hiervoor in Manchester, Wim Heidbuchel en Bram Lambert in Londen. Daarvoor passeert Bram nog even langs Manchester voor een exclusief gesprek met Kevin De Bruyne. Tussendoor neemt Caro Houbreghts ons mee door de hoogtepunten van alle andere Premier League wedstrijden.

Zondag 19 mei

Play Sports 2: 16u30, Studio LIVE: Manchester City - West Ham United

Play Sports 3: 16u55, LIVE: Arsenal - Everton

Play Sports 4: 16u55, LIVE: Liverpool - Wolverhampton