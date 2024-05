In Memoriam Rick Brink in KRO-NCRV's 'Kruispunt'

'Kruispunt' zendt zondag een In Memoriam uit van Rick Brink die zaterdag 12 mei onverwachts op 38-jarige leeftijd overleed.

Rick Brink was de oud-minister van Gehandicaptenzaken van KRO-NCRV en werd zo hét boegbeeld voor mensen met een beperking in Nederland.

Rick Brink had Osteogenesis Imperfecta, een zeldzame, aangeboren aandoening, ook wel bekend als broze-bottenziekte. Hij zat in een rolstoel, maar deze aandoening beperkte hem niet in zijn missie. Vanuit zijn positieve levenshouding zette hij zich met hart en ziel in voor mensen met een beperking.

Minister van Gehandicaptenzaken

Op 17 juni 2019 werd Rick Brink tijdens een live-uitzending van KRO-NCRV gekozen tot de eerste minister van Gehandicaptenzaken. Zijn leven veranderde ingrijpend en twee dagen later was hij al te gast bij de Ministerraad in Den Haag en werd snel daarna een gesprekspartner van ministeries, kennisorganisaties en belangenbehartigers. Als fractievoorzitter in Provinciale Staten van Overijssel en politiek leider van CDA Overijssel was de positie van mensen met een beperking één van zijn speerpunten. Ook verscheen hij in menig talkshow, sprak zijn eigen Troonrede uit en maakte zo de positie van gehandicapten overal zichtbaar.

Tijdens de uitzending van 'Kruispunt' blikken diverse mensen terug op zijn leven. Onder meer CDA-leider Henri Bontenbal, KRO-NCRV directeur Peter Kuipers en Dave Ensberg-Kleijkers, oud-voorzitter van Jantje Beton, vertellen over hun samenwerking met Rick Brink.

De In Memoriam van Rick Brink in 'Kruispunt' is te zien op zondag 19 mei om 17.10 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.