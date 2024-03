'The Flipping El Moussas' zondag op TLC

Tarek en Heather Rae El Moussa werken samen in Tareks flipping business. Tarek heeft al honderden huizen opgeknapt voor verkoop en Heather heeft een achtergrond in de makelaardij.

In 'The Flipping El Moussas' combineren ze hun krachten, met als bijkomend voordeel dat ze zo lekker veel tijd samen hebben. Het eerste project dat ze samen aanpakken, is meteen een extra bijzondere. Het gaat om een huis in de heuvels van Los Angeles dat Tarek ongezien gekocht heeft voor 2,1 miljoen dollar.

Bij een eerste inspectie zijn er meteen wat tegenvallers, zoals twee van de vier slaapkamers die eigenlijk niet meer dan een grote inloopkast zijn en een vrij laag plafond in de woonkamer. Het uitzicht daarentegen over Los Angeles – inclusief de beroemde Hollywood-letters – maakt daarentegen veel goed. Met een flinke investering van nog eens een half miljoen knappen ze de gedateerde woning helemaal op in de hoop het toch nog met een flinke winst te kunnen verkopen.

'The Flipping El Moussas', vanaf zondag 10 maart om 19.00 uur op TLC.