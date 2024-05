'90's Dance' donderdag over T-Spoon

Hila Noorzai staat met artiesten en producers van de meest succesvolle Eurodance acts uit de jaren 90 stil bij hun succes.

Samen met 2 Unlimited, Twenty 4 Seven, SNAP!, 2 Brothers on the 4th Floor en T-Spoon bespreekt ze de hoogte- en dieptepunten uit hun carrière.

T-Spoon brak in 1994 door met de hit No Time To Waste. Er volgden nog vele dance klassiekers, maar hun grootste hit scoorden zij pas in de nadagen van de Eurodance: met Sex on The Beach. Het nummer ging de wereld over, net als het bijbehorende dansje. De bekendste gezichten zijn rapper ShamRock en Linda Estelle, maar het begint allemaal met producer Serge Ramaekers die in 1988 doorbreekt in het dan populaire genre New Beat.

'90’s Dance: T-Spoon', donderdag 2 mei om 20.20 uur bij AVROTROS op NPO 3.