'De Bauers' gaan donderdag carnaval vieren

Twintig jaar geleden volgde heel Nederland Frans Bauer, zijn Maris, hun twee jonge zoons en zijn prille carrière. Hoe gaat het er nu, 20 jaar later, aan toe?

Nu de vier jongens inmiddels jong-volwassen zijn en Frans als zanger alles heeft bereikt waar hij van droomde?

Het is carnaval in Brabant en hoewel Frans optreedt in Kruikenstad houdt hij het verder rustig. De échte feestneus van de familie is Frans Junior. Gehuld in een Dr Love outfit maakt hij de straten van Breda en Roosendaal onveilig. Samen met Mariska brengt Frans een bezoek aan de basiliek in Oudenbosch, de kerk waar zij zestien jaar geleden getrouwd zijn. Deze basiliek is een replica van de Sint Pieter in Rome. Al jaren dromen Frans en Mariska ervan om die een keer te gaan bezoeken, maar het komt er maar niet van. Nu Frans 50 is, gaat het dan eindelijk gebeuren.

'De Bauers - 20 jaar later', donderdag 2 mei om 20.35 uur bij AVROTROS op NPO 1.