'2Doc: Final Account' bij VPRO

In 'Final Account' interviewt regisseur Luke Holland de laatste Duitsers en Oostenrijkers die het Derde Rijk bewust hebben meegemaakt.

Hij zocht ruim driehonderd mensen op die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan de kant van de nazi’s stonden, en vroeg ze naar hun ervaringen en de manier waarop ze terugkijken op de nazitijd en de holocaust. Hoe gaan zij om met zo'n immens schuldgevoel?

Sommige van de mannen en vrouwen waren lid van de Hitlerjugend, waren SS’er of bewaakten concentratiekampen. Anderen hebben eenvoudigweg toegekeken hoe hun buren werden opgepakt en weggevoerd naar de concentratiekampen.

Tijdens de gesprekken met ruim driehonderd mensen verzamelde Luke Holland honderden uren aan beeldmateriaal. Op indringende wijze toont hij in 'Final Account' de vele manieren waarop de mens met zo’n immens schuldgevoel omgaat. Slechts een enkeling erkent verantwoordelijkheid, de meesten schuiven dit van zich af of ontkennen glashard dat er überhaupt iets gebeurd is. Holland zoekt nergens de confrontatie op, maar laat deze doodgewone mensen in de nadagen van hun leven simpelweg hun verhaal doen. De bedaagde toon maakt hun ontboezemingen des te schokkender.

De Britse filmmaker werkte vanaf 2008 meer dan tien jaar aan 'Final Account' en overleed kort na het voltooien ervan op 71-jarige leeftijd.

