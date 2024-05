Stream alle zes afleveringen van Lucasfilm's opvolger voor 'Tales of the Jedi' exclusief op Disney+

Disney+ komt met Lucasfilm's nieuwe, originele animatieserie 'Star Wars: Tales of the Empire.' De nieuwe serie, het tweede deel in de 'Tales'-serie, volgt stilistisch het veelgeprezen 'Star Wars: Tales of the Jedi' uit 2022.

'Tales of the Empire' gaat exclusief op Disney+ in première op Star Wars Day, op 4 mei, met alle zes afleveringen.

'Star Wars: Tales of the Empire' is een reis van zes afleveringen door het angstaanjagende Galactische Keizerrijk door de ogen van twee krijgers op verschillende paden, tijdens verschillende tijdperken. Na alles verloren te hebben navigeert de jonge Morgan Elsbeth door de groeiende Keizerlijke wereld naar een pad van wraak, terwijl de voormalige Jedi Barriss Offee doet wat ze moet doen om te overleven in een snel veranderend sterrenstelsel. De keuzes die ze maken zullen hun lot bepalen.

De getalenteerde stemmencast bestaat uit Diana Lee Inosanto (Morgan Elsbeth), Meredith Salenger (Barriss Offee), Rya Kihlstedt (Lyn aka Fourth Sister), Wing T. Chao (Wing), Lars Mikkelsen (Thrawn), Jason Isaacs (Grand Inquisitor) en Matthew Wood (General Grievous).

Dave Filoni heeft de serie gemaakt en is de regisseur. Hij is ook uitvoerend producent, samen met Athena Yvette Portillo en Carrie Beck. Josh Rimes is co-uitvoerend producent en Alex Spotswood is senior producent.