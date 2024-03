'Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)' gestart als de nr. 1 muziekfilm ooit op Disney+

'Taylor Swift | The Eras Tour (Taylor's Version)' blijft records breken met 4,6 miljoen views* op Disney+ in 3 dagen, waardoor het de nummer 1 muziekfilm ooit is op het platform.

Fans van Taylor Swift keken dit weekend 16,2 miljoen uur naar de 3,5 uur durende blockbusterconcertfilm op Disney+.

Disney+ is de enige plaats waar de show voor het eerst in zijn geheel bekeken kan worden - compleet met nummers die eerder alleen te zien waren tijdens live concerten.Taylor Swift-fans kunnen de uitvoeringen van nieuwe nummers zoals 'cardigan' bekijken, en ook vier extra akoestische nummers: 'Maroon', 'Death by a Thousand Cuts', 'You Are in Love', en 'I Can See You'.

'Taylor Swift | The Eras Tour' van de 14-voudig GRAMMY®-winnende artiest bracht wereldwijd een recordbedrag van bijna $262 miljoen op aan de box office en is nog een voorbeeld van Disney+ als thuishaven voor grote evenementen. 'Elton John: Farewell from Dodger Stadium', 'Black Is King: A Film by Beyoncé' en 'The Beatles: Get Back' kunnen momenteel allemaal gestreamd worden op Disney+. En uiteraard ook Swifts eigen 'folklore: the long pond studio sessions'.