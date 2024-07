Eerste go-see challenges in 'Belgium's Next Top Model 2024'

In de nieuwste aflevering van 'Belgium's Next Top Model 2024' zullen de modellen voor het eerst op go-see gaan bij twee échte klanten: Melange, het modelabel van Lize Feryn en Aster Nzeyimana, en Opnieuw & Co.

Daarnaast stijgt de spanning wanneer ze zich onderdompelen in een lingerieshoot. Ze staan voor de lens van Belgisch fotografe Oriane Verstraeten.

Go-sees bij Melange en Opnieuw & Co

De modellen zullen hun beste beentje moeten voorzetten, want de inzet van de go-see challenges is groot. Lize en Aster kiezen namelijk twee modellen die dit najaar mee de gezichten van hun nieuwe campagne zullen worden. Bij Opnieuw & Co gaat de winnaar van de challenge naar huis met de outfit die het meeste indruk heeft achtergelaten.

Lingerieshoot met Oriane Verstraeten

De modellen stellen zich kwetsbaar opstellen in een lingerieshoot voor de lens van Belgisch fotografe Oriane Verstraeten. Haar rauwe, intieme stijl komt helemaal tot zijn recht tijdens deze shoot.

De Streamz Original 'Belgium's Next Top Model' is een productie van Streamz en 100.000 Volts. ​ Het tweede seizoen nu exclusief te zien op Streamz met elke vrijdag een nieuwe aflevering. Aan de hand van uitdagende opdrachten en fotoshoots voor (inter)nationale merken proberen de nieuwe modellen de jury te overtuigen van hun talent om een professioneel modellencontract bij NOAH Mgmt in de wacht te slepen en de felbegeerde cover van modeblad L'Officiel te winnen. Het eerste seizoen is ook te herbekijken op Streamz.