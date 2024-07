Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 22 juli 2024 - aflevering 4151

Nadat ze Alexandra een denigrerende opmerking over haar hoort maken, is een al gestresseerde Greta nog zenuwachtiger. Wanneer Alexandra haar aanspreekt, krijgen ze ruzie. Leander is net op tijd voor zijn bruiloft. Markus zoekt steeds toenadering tot Katja, maar zij probeert afstand te houden omdat ze binnenkort het Fürstenhof verlaat.



Dinsdag 23 juli 2024 - aflevering 4152

Alexandra wordt met een ernstige brandwonde aan haar nek naar het ziekenhuis gebracht. Greta is diep geschokt en verontschuldigt zich bij Alexandra. Alexandra aanvaardt de excuses omdat ze weet dat het een ongeluk was, maar Christoph is daar niet zo zeker over. Nicole's dochter voelt zich schuldig omdat ze haar moeder nog steeds niet heeft verteld dat ze met school gestopt is. Wanneer ze uiteindelijk toch de waarheid moet vertellen, is Nicole verbijsterd. Eleni en Leander ontdekken dat Alexandra gewond is en willen hun reis uitstellen.

Woensdag 24 juli 2024 - aflevering 4153

Katja vertrekt uit het Fürstenhof en ze wil afscheid nemen van Markus. Markus wil graag de avond met haar doorbrengen, maar ze heeft Werner al een etentje beloofd. Later die avond spreekt ze toch af met Markus en er volgt een passionele nacht. Hierdoor begint ze te twijfelen: moet ze toch niet in het Fürstenhof blijven? Greta is verbijsterd wanneer Christoph haar ervan beschuldigt Alexandra opzettelijk te hebben verwond. Leander en Eleni krijgen een pakje aan, met daarin een huwelijkscadeau van Eleni's nonkel. Het is een waardevol schilderij van Anton Hagen dat ze allebei erg mooi vinden.



Donderdag 25 juli 2024 - aflevering 4154

Alexandra is geschokt wanneer ze de brandwonde ziet. Michael verzekert haar dat de wonde snel zal genezen, maar ze wil hem niet geloven. Eleni schrikt wanneer ze ontdekt dat het schilderij dat ze van haar nonkel kreeg misschien gestolen is. Ze neemt contact op met hem en vraagt naar het aankoopbewijs. Katja besluit in het Fürstenhof te blijven. Wanneer Werner haar naar Markus ziet kijken, beseft hij dat ze voor hem blijft en hij probeert Katja voor de man te waarschuwen.

Vrijdag 26 juli 2024 - aflevering 4155

Alexandra maakt zich grote zorgen over de huidtransplantatie. Christoph is nog steeds woedend op Greta en hij besluit haar te ontslaan. Wanneer Noah dit ontdekt, gaat hij met zijn moeder praten. Dan besluit ook Werner zich met het ontslag te bemoeien. Eleni bezoekt haar moeder om afscheid te nemen, maar is zich niet bewust van het slechte nieuws dat Alexandra gekregen heeft. Lale is op zoek naar een nieuwe huisgenoot. Theo gaat ervan uit dat hij dat zal zijn en zonder overleg begint hij zijn verhuis te plannen.



'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

Bekijk de inhouden van vroeger en nu in onze soap-rubiek!

Download nu de GRATIS TVvisie app voor Android of iOS!