Nieuw seizoen van 'Kelderklasse 15' met Daan Boom

De succesvolle online serie 'Kelderklasse 15' komt na vijf jaar terug met een gloednieuw seizoen. Presentator en wisselspeler Daan Boom neemt de kijker mee op de reis die zijn amateurvoetbalteam maakt richting hun ultieme doel: het kampioenschap.

Het tweede seizoen van de documentaireserie over het Utrechtse voetbalteam is vanaf woensdag 12 juni om 15.00 uur wekelijks te zien bij KRO-NCRV op het YouTube-kanaal van NPO 3.

Vijf jaar geleden maakten we kennis met dit unieke team, dat nog altijd onder leiding van coach Rubbe speelt. Ook Arie, die ondanks zijn intensieve warming up altijd werd opgesteld als vlagger, keert dit seizoen terug. Wat niet terugkeert zijn de blauwe tenues: het hele team heeft een transfer gemaakt naar een nieuwe club. Een authentieke voetbalclub met een kantine waar de nicotineplekken nog op het plafond zitten, een snackluik, clubiconen en een voorzitter.

Daan Boom: 'Ondanks dat de laatste aflevering alweer jaren geleden is, werd ons als team regelmatig gevraagd wanneer er weer een nieuw seizoen zou komen. Lang wist ik het niet. Ik vond het namelijk belangrijk om te wachten met een nieuw seizoen tot er weer genoeg te vertellen was. Dat is er nu.'

De afgelopen vijf jaar zijn de mannen niet in de koude kleren gaan zitten. De biologische voetbalklok is begonnen met tikken, alles piept en kraakt en voor de meesten ligt hun piek in het verleden. Desondanks blijft de droom van het kampioenschap springlevend.

Met de degradatie naar de zevende klasse reserve voor dit voetbalseizoen, zijn de verwachtingen die ze van zichzelf hebben buitengewoon hoog. Alleen hoe makkelijk zal het ze vergaan? In zeven afleveringen neemt Daan Boom je mee in een voetbalseizoen vol hoogte- en dieptepunten en leren we daarnaast zijn teamgenoten op een persoonlijke manier kennen buiten het veld.

'Kelderklasse 15', vanaf woensdag 12 juni om 15.00 uur wekelijks te zien bij KRO-NCRV op het YouTube-kanaal van NPO 3.