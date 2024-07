Dit zie je deze week in 'Neighbours: A New Chapter' - PREVIEW

Het leven in Ramsay Street gaat verder, maar er is wel veel veranderd. Nieuwe families, nieuwe intriges, maar altijd warmte van vrienden onder elkaar. Een lach en een traan, dat is het beproefde succesrecept. Check hier onze wekelijkse preview!

Maandag 22 juli 2024 - aflevering 9000

Paul reflecteert op de uitkomst van zijn levenskeuzes. Aaron en Nicolette maken zich zorgen over Isla en Nicolette neemt een beslissing die verdeeldheid veroorzaakt. Terese blijft Paul van zich afduwen en Toadie zoekt troost op de verkeerde plaatsen.



Dinsdag 23 juli 2024 - aflevering 9001

Sadie's avond op nummer 32 neemt een onverwachte wending. Jane heeft moeite om haar gezin bij elkaar te houden en krijgt van Mike een update. Aaron en Nicolette blijven het oneens met elkaar.

Woensdag 24 juli 2024 - aflevering 9002

Felix wordt voorwaardelijk vrijgelaten en zorgt dat het huishouden van de Rodwells terug uitbreidt. Byron en Sadie praten over hun avond samen, maar verbergen hun ware gevoelens. Toadie brengt tijd door met Melanie en de kinderen.

Donderdag 25 juli 2024 - aflevering 9003

Toadie organiseert een speciale avond voor hem en Terese. Paul krijgt een aanwijzing over de gedenkplaat van Josh. Remi en Cara komen meer te weten over het verleden van Felix.

'Neighbours: A New Chapter', van maandag tot donderdag om 14.40 uur op Play5.