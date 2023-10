'Say Yes To The Dress' met nieuw gezicht Tan France op TLC

Tan France is het nieuwe gezicht van 'Say Yes To The Dress UK'. De beroemde fashion designer, die furore maakte in de met een Emmy bekroonde Netflix-serie 'Queer Eye', is verguld dat hij nu Britse bruiden mag helpen bij het vinden van hun droomjurk in een seizoen dat inclusiever is dan ooit.

'Ik kan niet geloven dat ik hier deel van uitmaak', zegt hij over zijn deelname aan 'Say Yes To The Dress with Tan France'. 'De wetenschap dat ik een versie kan maken die zo inclusief is en zoveel verschillende soorten bruiden vertegenwoordigt, is voor mij geweldig.' In deze nieuwe serie zoekt hij onder meer een bruidsjurk voor Plastiq, een dragqueen die te bang was om naar een gewone boetiek te gaan, uit angst om beoordeeld te worden, en Asa, een bruid uit Pakistan met een hersenaandoening die er sexy uit wil zien op haar trouwdag.

'Say Yes To The Dress With Tan France', vanaf woensdag 11 oktober om 19.30 uur op TLC.