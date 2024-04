Nieuwe serie 'Seeking Sister Wife' op TLC

Polygamie komt niet alleen in strenggelovige families voor, ook seculiere gezinnen denken er weleens over om hun liefde te delen met meerdere partners.

Hoe dat in de praktijk uitpakt, is te zien in een nieuw seizoen van de spraakmakende serie 'Seeking Sister Wife'.

Hoe gaat het met Nick Davis en zijn drie vrouwen April, Jennifer en Danielle die zelfs met z’n vieren in een bed van 3,5 meter breed slapen? Er zijn plannen voor een vierde vrouw, al staat Danielle daar nog niet echt om te springen.

Garrick en Dannielle Merrifield zijn maar net bekomen van hun mislukte avontuur met de Braziliaanse Roberta die op het laatste moment afhaakte, maar hebben inmiddels al een nieuwe kandidaat op het oog met wie ze graag een gedeelde relatie aangaan: de 26-jarige Natalia uit opnieuw Brazilië. Zijn ze niet bang voor een teleurstellende herhaling?

Nieuw in de serie zijn Nailah en Naeem die al vijftien jaar getrouwd zijn en sinds kort denken over polygamie. Het initiatief kwam van Nailah die meent dat haar man opleeft als hij vrouwelijke aandacht krijgt en hem daarom nog iets extra’s wil bieden. Denkt ze er ook zo over als het eenmaal zover is? Bij Ashley en Shane zijn de rollen juist omgedraaid. Ashley gaat op zoek naar een andere vrouw voor haarzelf, omdat ze als biseksueel ook die kant wil ontdekken. Shane steunt haar in haar zoektocht, maar vraagt zich wel af of die andere vrouw ook met hem wil samenwonen.

'Seeking Sister Wife', vanaf dinsdag 23 april om 20.30 uur op TLC.