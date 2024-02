Nieuwe serie 'Road Rage' op Discovery

Verkeersruzies zijn zo oud als de auto, maar sinds de komst van mobiele telefoons en dashcams nu zichtbaarder dan ooit. In de nieuwe serie 'Road Rage' komen enkele van de heftigste verkeersvetes voorbij.

Zoals een vrouw die bij het uitparkeren een andere auto raakt en de man in kwestie vervolgens bijna omverrijdt als hij uitstapt om verhaal te halen. Of de woedende vrouw die een ruzie wil beslechten door met een grote bus traangas de nietsvermoedende automobilist onder te spuiten als hij voor het stoplicht staat.

Terri uit Florida kreeg ook te maken met een automobilist die door het lint ging en haar fout duidelijk niet wilde toegeven. Nadat de vrouw eerst Terri vol had aangereden ging ze er als een haas vandoor. Terri liet het er niet bij zitten en zette op volle vaart de achtervolging in, allemaal gefilmd met haar eigen dashcam. Of het verstandig was om op die manier verhaal te gaan halen, valt te betwisten, maar het lukte Terri wel om de vrouw in kwestie klem te rijden en over te dragen aan de politie. Mogelijk zijn daardoor toch meerdere toekomstige ongelukken voorkomen.

'Road Rage', vanaf woensdag 21 februari om 20.30 uur op Discovery.