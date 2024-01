Nieuwe serie 'Caught!' vanaf dinsdag op Discovery

Beveiligingscamera's, dashcams, iPhones en zelfs deurbelcamera's... er worden tegenwoordig meer bewegende beelden vastgelegd dan ooit tevoren.

Daarmee krijgen we vanzelf ook een inkijkje in gekke, gevaarlijke of criminele activiteiten die dagelijks plaatsvinden. De spannendste en meest opmerkelijke opnames kun je nu terugzien in de nieuwe serie 'Caught!'.

Uiteraard in het verkeer waar we bijvoorbeeld een vrachtwagen halsbrekende toeren zien uithalen om een voetganger te ontwijken, maar ook gewoon in een woonwijk waar een deurbelcamera vastlegt hoe een inbreker voor de politie vlucht door in een vuilnisbak te klimmen. Ook zwaardere gevallen komen voorbij die zijn vastgelegd door beveiligingscamera’s zoals een brute roof in een casino door een groep criminelen of een achtervolging op zee door de Amerikaanse kustwacht achter een stel smokkelaars. Worden ze op tijd gepakt? In elk geval zijn ze door de camera gevangen. Caught!

'Caught!', vanaf dinsdag 2 januari om 21.30 uur op Discovery.