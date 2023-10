Nieuw seizoen van 'Wheeler Dealers' op Discovery

'Wheeler Dealers' bestaat 20 jaar! Het iconische autoprogramma van de gewiekste handelaar en autofanaat Mike Brewer heeft in de loop der jaren maar liefst 220 oude auto's een nieuw leven gegeven.

Het uitgangspunt is al twee decennia even simpel: laat Mike een auto vinden voor een scherpe deal, knap hem om met zijn vaste monteur en verkoop hem uiteindelijk weer met winst. De meest bijzondere pareltjes hebben de kijkers in al die jaren voorbij zien komen, zoals een Austin Healey B17 en een Lamborghini Urraco. Maar het waren toch vooral de alledaagse auto’s uit vervlogen tijden die gekocht werden, omdat die vaak betaalbaar waren en er vaak nog veel aan gesleuteld kon worden. Ook in de eerste aflevering van hun jubileumseizoen nemen ze zo’n klasssieker onder handen: een Ford Fiesta 1300 S uit 1979. Het is ook meteen een van hun meest ingewikkelde klussen, omdat de auto van roest bijna uit elkaar valt. Maar daar schrikken Mike en zijn huidige monteur Marc ‘Elvis’ Priestley niet meer van na al die jaren. Doel is de auto te presenteren tijdens een speciale Wheeler Dealers-verjaardagspartij met honderden Fiesta-liefhebbers. Maar of het ook een echte fiesta wordt…

For oldtimers’ sake! Om het 20-jarige bestaan te vieren, zendt Discovery in oktober en november elke zondagavond om 22:30 uur oude afleveringen uit van het programma. Toen de auto’s ook oud waren, maar Mike nog een stukje jonger. En toen hij nog werkte met zijn eerdere monteurs Edd China en Ant Antstead. Iconischer ga je het niet krijgen!

'Wheeler Dealers', vanaf donderdag 26 oktober om 20.30 uur op Discovery.