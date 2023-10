Nieuw seizoen van 'The Real Housewives of Beverly Hills' op Hayu

'The Real Housewives of Beverly' Hills seizoen 13 is vanaf 26 oktober te streamen op Hayu. Housewives Garcelle Beauvais, Erika Jayne, Dorit Kemsley, Crystal Kung Minkoff, Kyle Richards en Sutton Stracke keren terug voor een seizoen vol spannende hoogtepunten en onverwachte dieptepunten.

Nieuw in dit seizoen is housewive Annemarie Wiley, een vriendin van Kyle. Deze krachtige vrouw laat zich niet snel van de wijs maken.

Dit seizoen:

In de nasleep van het turbulente einde van het vorige seizoen proberen de vrouwen zich een weg te banen door hun gebroken vriendengroep. Wanneer Dorit een spirituele goeroe inschakelt om hen te helpen, gaan de dames de confrontatie met hun problemen aan om hun gekwetste gevoelens te herstellen. Terwijl ze worstelen met de verplichtingen van hun gezinsleven en groeiende bedrijven, realiseren ze zich al snel dat niet alles is wat het lijkt in het pittoreske 90210.

De bekendheid van Kyle Richards zorgt dat de druk extra wordt opgevoerd. Ze worstelt om het hoofd koel te houden in haar meest uitdagende jaar ooit. Met de perikelen in haar 27-jarige huwelijk en haar ingewikkelde relatie met haar zus, bereikt Kyle haar dieptepunt nadat de roddelbladen - en haar naasten - haar ontluikende vriendschap met een bekende countryzanger in twijfel trekken.

Vastbesloten om het zelfvertrouwen terug te winnen dat ze tijdens haar huwelijk verloor, neemt de zuidelijke socialite Sutton Stracke de regie over haar professionele leven. Ze heeft echter wat begeleiding nodig op het gebied van romantiek en wendt zich tot een van de beste datingcoaches van Beverly Hills om haar problemen met een vlam tot op de bodem uit te zoeken. Wanneer Sutton Kyle aanspreekt op de tegenslagen in hun vriendschap, nemen de spanningen in de groep een wending.

Erika Jayne is gefocust op een comeback in haar carrière en ze probeert haar leven weer op te bouwen, ondanks de voortdurende juridische gevechten die worden uitgelokt door haar vervreemde ex-man. Het ziet er eindelijk goed uit wanneer Erika een welverdiende residentie bemachtigd in Las Vegas bemachtigd, maar omdat ze er vier jaar tussenuit is geweest, twijfelt ze af of ze het voor elkaar krijg om op hetzelfde niveau te preformen.

Garcelle Beauvais heeft de code voor succes in Hollywood gekraakt en speelt voor het eerst de hoofdrol in een film die ze ook nog eens produceert. Maar wanneer een van haar tienerzoons haar onverwacht confronteert met haar opvoedingsstijl, bevindt Garcelle zich op onbekend terrein. Ze vraagt zich af of ze het helemaal verkeerd doet en probeert haar aanpak met haar beide zoons te veranderen.

Dorit Kemsley blijft kampen met PTSD veroorzaakt door de inbraak in haar huis. Dit uit zich extra nadat ze opnieuw is beroofd. Bovendien proberen zij en PK te herstellen van een probleem dat hen bijna hun huwelijk kostte.

Crystal Kung Minkoff durft zich uit te spreken in de groep en houdt zich staande nadat een van de vrouwen vraagt waar ze voor staat. Ze komt er echter al snel achter dat ze niet van iedereen kan winnen als haar behoefte aan controle de overhand krijgt en haar relatie met haar broer in gevaar brengt.

Nieuwkomer Annemarie Wiley, die in de groep werd geïntroduceerd door haar vriendin en buurvrouw Kyle Richards, is een dame om rekening mee te houden. Ze is een gediplomeerd anesthesiemedewerker die goed gedijt onder druk en veel kennis heeft. Ze is niet bang om zich uit te spreken wanneer de vrouwen voor hun beurt spreken. Als ze het aan de stok krijgt met Sutton en Crystal over een paar twijfelachtige opmerkingen, vindt ze daarna snel haar draai bij de dames.

De dames vliegen naar Spanje, Ojai en Las Vegas en laten niets hun plezier in de weg staan.

Vrienden en bekende gezichten– Denise Richards, Camille Grammar, Cynthia Bailey en Larsa Pippen zijn ook af en toe te zien.

'The Real Housewives of Beverly Hills', vanaf 26 oktober op Hayu, op dezelfde dag als de VS.