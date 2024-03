Nieuw seizoen van 'Outback Opal Hunters' op Discovery

Extreme weersomstandigheden, nieuwe schaarste en een stillegging door de overheid, maken het werk van de opaaljagers dit seizoen extra zwaar.

Toch beginnen de mannen en vrouwen van 'Outback Opal Hunters' weer vol goede moed om de kleurrijke en kostbare edelstenen uit de grond te krijgen.

The Cheals proberen hun succesvolle opbrengst van vorig seizoen te evenaren in een nieuw gebied in het plaatsje Grawin in New South Wales, maar zullen het zonder Rory moeten doen die in het buitenland zit. Verderop in Grawin werken ook The Bushmen op een nieuwe plek. Hun ondergrondse mijn schijnt nog vol met opaal te zitten, maar daar is ook een twijfelachtige reden voor: de mijn is zo gevaarlijk dat er al sinds de jaren tachtig niet meer in gewerkt is. Hij staat half onder water en ligt deels onder een drukke weg, waardoor er veel kans is op instortingsgevaar. Toch hopen de oudjes Rod (62) en Les (76) samen met de jonge maar ervaren opaaljaagster Sam (28) hun pensioen nu eindelijk veilig te stellen.

Ook voor de The Blacklighters is het erop of eronder na hun mislukte seizoen waarbij ze voor niks een heel gebied hadden afgegraven. Ze beproeven nu hun geluk twintig kilometer verderop waar ze weer van voren af aan beginnen. Als ze niet binnen drie maanden voldoende opaal vinden, is het game over voor deze ambitieuze opal hunters.

'Outback Opal Hunters', vanaf vrijdag 8 maart om 20.30 uur op Discovery.