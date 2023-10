Nieuw seizoen van 'Outback Opal Hunters' op Discovery

Ondanks de extreme weersomstandigheden gaat de jacht op het kleurrijke en kostbare opaal onverminderd door. Hevige regenval heeft de mijn van Mooka Boys onder water gezet, waardoor ze nu in het nieuwe seizoen van 'Outback Opal Hunters' op zoek moeten naar een andere plek.

Ze vinden een verlaten mijn die ze verder uitgraven in de hoop dat de vorige opaaljagers nog wat hebben achtergelaten. Materiaalpech zet ze echter verder op achterstand, waardoor het halen van hun seizoentarget steeds nijpender wordt. Ook de Bushmen moeten op zoek naar een nieuwe plek, omdat ze in hun oude stuk grond niks konden vinden. Ze hebben hun zinnen gezet op de Conrod Mine die ze voor 8000 dollar hebben kunnen bemachtigen. Zit er ook voldoende ‘kleur in de grond’ om de diesel van hun machines te kunnen betalen?

Voor de Blacklighters is dit seizoen ook erop of eronder. Ze zijn maar liefst een jaar bezig geweest om toegang te graven naar een oude verlaten tunnelstelsel op vijftien meter diepte. Alleen dat kostte ze al zo’n 35.000 dollar aan materiaal en diesel. Tijd om nu eindelijk geld te gaan verdienen. Dat kan snel gaan, want de prijs van opaal kan bij goede kwaliteit wel vijfhonderd keer hoger zijn dan die van goud.

In de eerste aflevering raken ze bijna bedolven onder een instortende tunnel. Het laat maar weer eens zien hoe gevaarlijk het zoeken naar dit kostbare gesteente is. Maar stoppen is geen optie voor deze onverschrokken Opal Hunters.

'Outback Opal Hunters', vrijdag 13 oktober om 21.30 uur op Discovery.