Nieuw seizoen van 'Naked & Afraid: Last One Standing' op Discovery

Het survivalprogramma 'Naked & Afraid' maakt zich op voor de meest extreme challenge tot nu toe: een afvalrace waarbij deelnemers maar liefst 45 dagen moeten zien te overleven in zes onherbergzame gebieden in Zuid-Afrika.

Degene die dit het langste volhoudt, wint een prijs van maar liefst 100.000 dollar. Dat betekent dat de twaalf deelnemers niet alleen strijden tegen de brute weersomstandigheden, de gevaarlijke dieren en het zware terrein, maar ook tegen elkaar! Ze beginnen met helemaal niets: geen kleren, geen gereedschap en geen tools om vuur te maken. Wel kunnen ze die op de eerste dag vinden als niet iemand anders ze al voor is.

De deelnemers worden de eerste 21 dagen opgedeeld in duo’s en hoewel dat handig is om samen te werken, houdt het ook een risico in. Want als een van de deelnemers opgeeft, wordt ook diens partner naar huis gestuurd. Het zijn stuk voor stuk ervaren survivalexperts die al in eerdere programma’s bewezen hebben onder extreme omstandigheden te kunnen overleven.

'Maar Naked & Afraid: Last One Standing' is anders dan anders en zwaarder dan ooit. Omdat er uiteindelijk maar één kan winnen.

'Naked & Afraid: Last One Standing', vanaf zaterdag 6 januari om 22.30 uur op Discovery.