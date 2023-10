Netflix trakteert je deze Halloween op de spannendste games, series en films

De gamecollectie van Netflix groeit razendsnel en deze herfst voegt de streamingdienst twee griezelige nieuwkomers aan toe: 'Dead Cells: Netflix Editie' en 'Slayaway Camp: Netflix & Kill'.

In 'Dead Cells: Netflix Edition' staan doden, sterven en leren op repeat, terwijl je een constant veranderend kasteel verkent. 'Slayaway Camp: Netflix & Kill' is een bloedstollende puzzelgame waarin je Skullface bestuurt, een psychopathische slasher die kampbegeleiders op genadeloze wijze omlegt. Navigeer een schattige moordenaar door honderden uitdagende isometrische puzzelniveaus en maak kennis met een duistere hommage vol gruwelijke humor. En vergeet cultfavoriet 'Oxenfree II: Lost Signals' niet, die eerder dit jaar met veel lof werd gelanceerd.

Netflix heeft daarnaast de handen ineen geslagen met meesterlijke verhalenvertellers om de meest intrigerende en spannende verhalen met de fans te delen, zoals Chloe Dumont's 'Fair Play' en Mike Flanagan's 'The Fall of the House of Usher'. In 'Leave the World Behind' kunnen we de glansrijke prestaties van de grootste sterren zoals Julia Roberts bewonderen en in 'Society of the Snow' en 'Lupin: Part 3' komen thema’s aan bod die voor iedereen herkenbaar zijn, ongeacht welke taal je spreekt.

Move over Netflix en Chill, en maak je klaar voor een seizoen vol Netflix en Thrills! Check hieronder de killer line-up van nieuwe games, films en -series die je gegarandeerd de stuipen op het lijf jagen.

Nieuwe game thrills - coming soon!

'Slayaway Camp: Netflix & Thrills'

'Dead Cells: Netflix Edition'

'Oxenfree II: Lost Signals'

Series en film thrills - coming soon!

'Lupin: Part 3' 5 oktober

'Fair Play' 6 oktober

'Ballerina' 6 oktober

'The Fall of the House of Usher' 12 oktober

'The Devil on Trial' 17 oktober

'Bodies' 19 oktober

'Creature (Yaratılan)' 20 oktober

'Sister Death' 27 oktober

'Ferry: The Series' 3 november

'The Killer' 10 november

'Believer 2' 17 november

'Leave The World Behind' 8 december

'GyeongSeong Creature' Coming 2023

Recent verschenen - perfect voor Halloween

'Bird Box Barcelona'

'Burning Bodies'

'Castlevania: Nocturne'

'Dear Child'

'Encounters'

'Luther: The Fallen Sun'

'Reptile'

'Stranger Things Seasons 1-4'

'They Cloned Tyrone'

'Wednesday'

'Who is Erin Carter?'