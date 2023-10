Netflix onthult officiële trailer van deel 1 van 'The Crown' seizoen 6

Netflix onthult vandaag de officiŽle trailer voor het eerste deel van het laatste seizoen van 'The Crown'. Deel 1 zal vanaf 16 november te zien zijn op Netflix.

De eerste vier afleveringen van het nieuwe seizoen belichten de opbloeiende relatie tussen prinses Diana en Dodi Fayed, voordat een noodlottige autorit verwoestende gevolgen heeft.

Over 'The Crown' seizoen 6 deel 1

In hun eerste zomer als gescheiden koppel beleven prins Charles en prinses Diana heel verschillende vakanties met hun zonen. Diana wordt in het zuiden van Frankrijk door de Fayeds het hof gemaakt, terwijl Charles trouw blijft aan tradities in Balmoral. De vergelijkingen worden uitgebreid belicht in de media en aangewakkerd door fanatieke paparazzi.

Terwijl het leven op de jachten en de voortdurende media-aandacht hun charme verliezen, verlangt Diana terug naar haar jongens, die inmiddels weer op Balmoral zijn. Een omweg naar Parijs zorgt ervoor dat zaken escaleren, te midden van een agressieve achtervolging door de media.

Nadat het nieuws van Diana en Dodi's fatale auto-ongeluk bekend wordt, wordt de koningin overvallen door een diepgaand publiek verdriet. Terwijl een golf van ontzetting door het paleis trekt, verwerkt Al Fayed ook het verlies van zijn zoon. Hij hoopt dat het nieuws hem en de koninklijke familie zal samenbrengen, maar in plaats daarvan wordt hij steeds meer gemeden.

Releasedatum: 16 november (deel 1) en 14 december (deel 2)

Afleveringen: 10x 60 minuten (deel 1: 4 afleveringen, deel 2: 6 afleveringen)

Creatie en script: Peter Morgan

Uitvoerende producenten: Peter Morgan, Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw en Robert Fox.

Cast: Imelda Staunton (koningin Elizabeth II), Jonathan Pryce (prins Philip), Lesley Manville (prinses Margaret), Dominic West (prins Charles), Elizabeth Debicki (prinses Diana), Claudia Harrison (prinses Anne), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Jonny Lee Miller (John Major), Salim Daw (Mohamed Al Fayed) en Khalid Abdalla (Dodi Fayed)

Cast deel 1: Rufus Kampa (prins William) en Fflyn Edwards (prins Harry)

Cast deel 2: Ed McVey (prins William), Luther Ford (prins Harry) en Meg Bellamy (Kate Middleton)

'The Crown'

'The Crown' is geïnspireerd op historische gebeurtenissen en brengt het leven van koningin Elizabeth II en de politieke en persoonlijke gebeurtenissen die haar bewind hebben gevormd, gedramatiseerd in beeld.

Sinds de release op Netflix in 2016 is 'The Crown' genomineerd voor en heeft het meerdere prijzen gewonnen, waaronder 15 BAFTA-nominaties, 10 Golden Globe-nominaties (waaronder 4 overwinningen), 69 Emmy-nominaties in 5 seizoenen (met 21 overwinningen in 4 seizoenen) en nog veel meer.

'The Crown' deel 1 is vanaf donderdag 16 november exclusief en wereldwijd te zien op Netflix.