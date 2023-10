Netflix kondigt releasedatum aan van het laatste seizoen van 'The Crown'

Netflix heeft de releasedatum vrijgegeven van het zesde en laatste seizoen van 'The Crown'. Het seizoen bestaat uit twee delen. Deel 1 wordt uitgebracht op 16 november en deel 2 op 14 december.

'The Crown' is geïnspireerd op historische gebeurtenissen en brengt het leven van koningin Elizabeth II en de politieke en persoonlijke gebeurtenissen die haar bewind hebben gevormd gedramatiseerd in beeld. Het laatste seizoen van 'The Crown' beslaat de roerige periode van 1997 tot 2005, waarin Tony Blair (Bertie Carvel) zijn stempel drukt.

Het eerste deel van het zesde seizoen van 'The Crown' bestaat uit vier afleveringen en onthult de opbloeiende relatie tussen prinses Diana en Dodi Fayed, voordat een noodlottige autorit verwoestende gevolgen heeft.

In het tweede deel, verdeeld over zes afleveringen, worstelt prins William met zijn terugkeer naar universiteit Eton na de tragische dood van zijn moeder, terwijl de koninklijke familie moet omgaan met de wisselende publieke opinie. Terwijl koningin Elizabeth haar gouden jubileum viert, denkt ze na over de toekomst van de monarchie met het huwelijk van Charles en Camilla en het begin van een nieuw koninklijk sprookje met William en Kate.

De cast bestaat uit onder meer Elizabeth Debicki en Dominic West, die opnieuw in de huid kruipen van prinses Diana en prins Charles. Imelda Staunton is weer te zien als koningin Elizabeth II, vergezeld door Jonathan Pryce (prins Philip) en Lesley Manville (prinses Margaret). Ook keren Salim Daw (Mohamed Al Fayed) en Khalid Abdalla (Dodi Fayed) terug. Nieuwkomers Rufus Kampa (prins William) en Fflyn Edwards (prins Harry) maken hun veelbelovende entree.

In het tweede deel zijn Ed McVey en Luther Ford te zien als prins William en prins Harry. Meg Bellamy schittert als Kate Middleton.

Sinds het debuut op Netflix in 2016 sleepte de serie meerdere prijzen binnen, waaronder 15 BAFTA-nominaties, 10 Golden Globe-nominaties (met 4 overwinningen) en maar liefst 69 Emmy-nominaties. Over vijf seizoenen wist 'The Crown' maar liefst 21 awards binnen te slepen.

Met dit langverwachte laatste seizoen komt er een einde aan een indrukwekkend tijdperk. Een tijdperk waarin sterren als Claire Foy, Vanessa Kirby, Emma Corrin en Josh O'Connor werden geïntroduceerd.

'The Crown S6'

Releasedatum: 16 november (deel I) en 14 december (deel 2)

Afleveringen: 10x 60 minuten (deel 1: 4 afleveringen, deel 2: 6 afleveringen)

Creatie en script: Peter Morgan

Uitvoerende producenten: Peter Morgan, Suzanne Mackie, Andy Harries, Stephen Daldry, Matthew Byam Shaw en Robert Fox.

Cast: Imelda Staunton (koningin Elizabeth II), Jonathan Pryce (prins Philip), Lesley Manville (prinses Margaret), Dominic West (prins Charles), Elizabeth Debicki (prinses Diana), Claudia Harrison (prinses Anne), Olivia Williams (Camilla Parker Bowles), Jonny Lee Miller (John Major), Salim Daw (Mohamed Al Fayed) en Khalid Abdalla (Dodi Fayed)

Cast deel 1: Rufus Kampa (prins William) en Fflyn Edwards (prins Harry)

Cast deel 2: Ed McVey (prins William), Luther Ford (prins Harry) en Meg Bellamy (Kate Middleton)