'Monsters Inside Me' nieuw op TLC

Zonder dat je het doorhebt kunnen vraatzuchtige monsters je lichaam binnendringen. Deze geniepige virussen, bacteriŽn of parasieten liften stiekem met jou mee en doen zich tegoed aan je bloed, je voedsel of erger: je organen.

Of ze triggeren een respons waardoor het lichaam in een heftige auto-immuunreactie schiet met alle schade van dien. Als de monsters eenmaal in je lijf zitten, zijn ze er vaak maar weer moeilijk uit te krijgen. In Monsters Inside Me worden een aantal angstaanjagende voorvallen verteld van dit soort ongenode gasten die ernstig huishouden in ons lichaam. Zoals bij Keira Echols die uit het niets enorme hoofdpijnen krijgt en zelfs hallucinerende waanideeën. Dokters denken eerst aan een psychische aandoening tot ze erachter komen dat een parasiet ervoor zorgt dat haar hersenen worden opgegeten. Bij de 8-jarige Ethan Conley is het een onschuldig griepvirus dat zijn spierweefsel aantast. Dokters kunnen in dit geval niks doen en alleen maar hopen dat zijn immuunsysteem het virus zelf weet weg te werken. Het wordt een letterlijke strijd op leven en dood.

