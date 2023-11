Geniet in november van Disney+

Disney+ is het vaste adres voor films en series van Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic en Star. We geven je graag een maandelijkse update over aankomende Disney+ Originals, gloednieuwe afleveringen en de nieuwste blockbusters.

QUIZ LADY

20th Century Film

Anne, een briljante maar door een spelshow geobsedeerde jonge vrouw en haar vervreemde zus Jenny werken samen om de gokschulden van hun moeder te betalen. Wanneer Anne's geliefde hond wordt ontvoerd, vertrekken ze op een wilde tocht door het hele land om het geld te bemachtigen op de enige manier die ze kunnen bedenken: door Anne te veranderen in een bonafide spelshowkampioen.

3 november

Exclusief op Disney+

FX'S MURDER AT THE END OF THE WORLD

Originele serie

'A Murder at the End of the World' is een mysterieserie met in de hoofdrol een nieuw soort detective: een amateurspeurneus van Generatie Z en tevens slimme hacker genaamd 'Darby Hart' (Emma Corrin). Darby en acht andere gasten zijn door een miljardair (Clive Owen) uitgenodigd om deel te nemen aan een bijeenkomst op een prachtige, afgelegen locatie. Wanneer een van de gasten dood wordt aangetroffen, moet Darby al haar vaardigheden inzetten om te bewijzen dat het daadwerkelijk een moord was. Tegelijkertijd moet ze de strijd aangaan met de belangen van de andere gasten en moet ze voorkomen dat de moordenaar nog een keer toeslaat.

14 november

In première met twee afleveringen, daarna wekelijks een nieuwe aflevering

BRAWN: THE IMPOSSIBLE FORMULA 1 STORY

Originele documentaireserie

Keanu Reeves vertelt een van de beste verhalen uit de geschiedenis van de Formule 1. Ross Brawn en race-iconen Jenson Button en Rubens Barrichello delen hun inzichten en doen onthullingen in deze meeslepende vierdelige serie. Bekijk het bijzondere traject vanaf de totstandkoming van Brawn GP tot aan de strategische manoeuvres en financiële beproevingen die ze op hun pad tegenkwamen gedurende een bijzonder competitieve periode in deze sport.

15 november

Alle afleveringen meteen beschikbaar

CULPRITS

Originele serie

Gezinsman Joe Petrus leeft de Amerikaanse droom met zijn verloofde en stiefkinderen. Maar zonder dat zij het weten was Joe drie jaar geleden betrokken bij een mysterieuze misdaad en lijkt zijn gevaarlijke verleden hem in te halen. Wanneer een moordenaar het gemunt heeft op het team achter de misdaad, realiseert Joe zich dat het een kwestie van tijd is voordat zijn familie het doelwit wordt. Hij keert terug naar Londen om zijn oude team op te sporen en uit te zoeken wie achter hen aanzit.

29 november

Alle afleveringen beschikbaar

THE WONDER YEARS S2

Originele serie

Dit is het verhaal over de familie Williams aan het eind van de jaren 60, gezien door de ogen van de fantasierijke 12-jarige Dean. Met de wijsheid van zijn volwassen jaren belichten Dean's hoopvolle en humoristische herinneringen aan zijn verleden de ups en downs van het opgroeien in een Zwart middenklassegezin in Montgomery, Alabama, en de vriendschappen en levenslessen die hij onderweg tegenkwam.

29 november

Alle afleveringen beschikbaar

FARAWAY DOWNS

'Faraway Downs' heeft in de hoofdrollen Nicole Kidman, Hugh Jackman, Bryan Brown, Brandon Walters, Ben Mendelsohn, David Wenham en Jack Thompson en vertelt het verhaal van de Engelse aristocrate Lady Sarah Ashley (Nicole Kidman) die afreist naar de andere kant van de wereld om haar eigenzinnige man te confronteren en hun bijzondere bezit te verkopen: 'Faraway Downs', een veefokkerij met een oppervlakte van duizenden hectaren in de Australische Outback. Na de dood van haar man wil de meedogenloze Australische veemagnaat King Carney (Bryan Brown) haar land overnemen. Om haar ranch te beschermen, werkt ze met tegenzin samen met een ruige veedrijver (Hugh Jackman). Dit meeslepende romantische avontuur wordt bekeken door de ogen van de jonge Nullah (Brandon Walters), een Inheems Australisch kind dat verstrikt is geraakt in het Draconische assimilatiebeleid van de regering dat nu bekend staat als de 'Gestolen Generaties'. De drie beleven samen vier hectische jaren die hun levens totaal veranderen, een liefdesaffaire tussen Lady Ashley en de veedrijver, en de onvermijdelijke gevolgen van de Tweede Wereldoorlog voor Noord-Australië.

26 november

Alle afleveringen beschikbaar

DOCTOR WHO SPECIAL

'THE STAR BEAST'

Afgelopen herfst kondigden Disney Branded Television en de BBC aan dat ze de krachten hebben gebundeld om de door fans geliefde serie 'Doctor Who' naar een wereldwijd publiek te brengen. Drie nieuwe specials ter ere van de 60e verjaardag van de serie komen werelwijd naar Disney+, behalve in het Verenigd Koninkrijk en Ierland, waar de specials op de BBC te zien zullen zijn. In de drie specials, getiteld 'The Star Beast' (beschikbaar vanaf 25 november), 'Wild Blue Yonder' (beschikbaar vanaf 2 december) en 'The Giggle' (beschikbaar vanaf 9 december) komen de Veertiende Doctor (David Tennant) en Donna Temple-Noble (Catherine Tate) oog in oog te staan met hun meest angstaanjagende vijand tot nu toe: de Toymaker (gespeeld door Neil Patrick Harris in zijn debuut in 'Doctor Who').

25 november

Wat komt er nog naar Disney+ in november?

