'Dr. Pimple Popper' is terug op TLC

Zelfs de ervaren dermatoloog Dr. Sandra Lee kan nog regelmatig verrast worden door aandoeningen van patiŽnten die ze niet eerder zo gezien heeft.

Vooral uitslag op de huid kan in talloze vormen voorkomen, waardoor de juiste behandeling moeilijk te bepalen is als je niet de juiste diagnose stelt. Dat weet ook de 34-jarige Alyse die al vanaf haar 8e uitslag heeft waar eerdere artsen geen raad mee wisten. Is het eczeem, is het psoriasis?

Dr. Lee – alias Dr. Pimple Popper – weet dat een verkeerde behandeling de aandoening zelfs kan verergeren en wil dus eerst zeker weten wat het is. En kan ze ook de 45-jarige Terry helpen die een pijnlijke bult op zijn rug heeft die zo groot is als zijn hand en grote invloed heeft op zijn leven? In zijn werk moet hij altijd langs de beveiliging die hem standaard fouilleert omdat het door de bult lijkt alsof hij iets heeft meegesmokkeld. Voor James uit Alabama zijn de bulten op zijn rug ook deprimerend. Hij was altijd een vrolijke man die graag op het strand en in de zee was, maar sinds zijn ‘demonen’ groter werden, raakte hij steeds meer teruggetrokken en zelfs aan de drank. Kan Dr. Lee hem bevrijden van deze last en zijn leven weer glans geven?

'Dr. Pimple Popper', vanaf maandag 4 december om 21.30 uur op TLC.