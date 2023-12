Discovery komt met een nieuw seizoen van 'The Repair Shop'

Dierbare herinneringen worden weer hersteld in een nieuw seizoen van 'The Repair Shop'. Verweerde items met emotionele waarde worden onderhanden genomen door het team van experts die het vakkundig repareren.

Zoals de 120 jaar oude banjo die door twee neven wordt binnengebracht en die ooit van hun opa is geweest. Helaas ligt de banjo inmiddels al 60 jaar ingepakt in lappen omdat hij te verweerd is om nog op te spelen. Kan instrumentmaker Julyan er weer muziek uit krijgen?

En kunnen Amanda en Julie de bijzondere lappenpop repareren die Mary langsbrengt? Deze pop is van haar zusje geweest dat op 4-jarige leeftijd overleed. De toen 11-jarige Mary mocht één item van haar bewaren en koos toen voor deze pop. Een ontroerend aandenken dat daarom extra liefde en aandacht kan gebruiken.

Bijzonder is ook het racevest uit de jaren dertig dat Victoria graag hersteld ziet worden. Het is ooit van haar opa geweest die destijds veel motorraces reed en een lokale legende was. Victoria’s onlangs overleden vader bewaarde veel van deze memorabilia en Victoria heeft hem beloofd goed voor de items te zorgen en het verhaal van haar racende opa te blijven vertellen. Hoewel het vest flink verweerd is, weet Lucia het toch fraai te herstellen.

'The Repair Shop', vanaf maandag 1 januari om 19.30 uur op Discovery.