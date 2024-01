De 'Aussie Gold Hunters' zijn terug op Discovery

Meer goudzoekers dan ooit zijn er te zien in het nieuwe seizoen van 'Aussie Gold Hunters'. Niet raar als je bedenkt dat Australië op dit moment dé plek ter wereld is waar het meeste goud gevonden wordt.

Tel daar de historisch hoge goudprijs bij op en de Australische goudkoorts is een feit. Nieuw zijn Vince en Bibi die de ervaren goudzoeker Murray hebben ingeschakeld om hen te helpen met het starten van hun gouden zoektocht op het landgoed van 12 hectare. Ook Alan en Salty zijn voor het eerst te zien als ze zich een weg banen door het ondergelopen gebied van de afgelegen Pilbara-regio op zoek naar hun eerste serieuze goudklomp.

Paul Mackie vormt dit seizoen een nieuw team met mijnbaas Melanie Wood en haar partner Alex Stead en verandert zo van Dust Devil naar Gold Devil. Ze hebben meer dan twee miljoen dollar aan zware machines en honderd vierkante kilometer maagdelijke grond om hun gigantische doel van 28 kilogram goud te halen. Daar kunnen de Poseidon Crew alleen nog maar van dromen. Zij kochten vorig jaar een stuk grond in de lucratieve Golden Triangle, maar hebben tot nu toe nog niet de klapper gemaakt waar ze voor kwamen. Ondertussen kampen ook The Ferrals en The Gold Retrievers met problemen die hun gouden toekomst voorlopig in de weg zitten.

'Aussie Gold Hunters', vanaf vrijdag 5 januari om 21.30 uur op Discovery.