'Crimes Gone Viral' te zien op Discovery

We hebben ze allemaal weleens voorbij zien komen: filmpjes van brute overvallen waarbij omstanders ingrijpen. Maar de echte verhalen achter deze virale filmpjes kennen we meestal niet.

'Crimes Gone Viral' onderzoekt wat er nu precies gebeurde en spreekt met de betrokkenen van de meest opmerkelijke video’s. En dan blijkt dat de verhalen achter de filmpjes soms nog bijzonderder zijn dan de beelden zelf. Zoals bij de omstander die ingrijpt als een vrouw een auto in wordt gesleept en zelf wordt neergeschoten en bijna sterft. Nu, jaren later, horen we het verhaal van deze heldhaftige geneeskundestudent die na de aanslag geen woede kende richting de dader, maar de situatie zelfs aangreep om iets heel bijzonders te doen in de strijd tegen criminaliteit.

Bijzonder is ook de overval op een apotheek op Valentijnsdag waarbij nota bene het vriendje van de bedreigde baliemedewerkster ingrijpt. Als dat geen mooi Valentijnscadeau is! Zowel de held als de dader komen aan het woord en ook hier blijkt een opmerkelijk verhaal achter de overval te zitten, met vooral een goede afloop. Laat deze verhalen dus ook maar viral gaan!

'Crimes Gone Viral', vanaf woensdag 27 maart om 21.30 uur op Discovery.