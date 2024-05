Tweeluik 'De Boeddhistische Blik: The Monk' bij KRO-NCRV

Wanneer de twee Deense documentairemakers Mira Jargil en Christian Sønderby Jepsen horen dat de gerenommeerde Deense arts en baanbrekend hiv-wetenschapper Jan Erik Hansen alle schepen achter zich heeft verbrand om als boeddhistische monnik op een berg in Sri Lanka te gaan wonen, besluiten ze een film over hem te maken.

Jan Erik Hansen is dan, als monnik Bhante, in de boeddhistische gemeenschap een belangrijke stem geworden. Hij heeft een YouTube kanaal met honderdduizenden volgers, en mensen van over de hele wereld stellen hem hun levensvragen. Hij spreekt over het geluk als hoogste doel van het leven, het loslaten van alles. En ondertussen documenteert hij in videobeelden zijn leven op de Sri Lankaanse berg.

Denk niet aan het verleden, denk niet aan de toekomst, denk niet aan vrienden, familie. Laat alles los, niets is het waard om vast te houden. Niets blijft bestaan.

- Jan Erik Hansen (The Monk)

'The Monk'

Het filmproject stopt onverwacht als de monnik en de filmmakers verschillende ideeën blijken te hebben over de film. De documentairemakers willen via de monnik een voorbeeld tonen over de illusie van succes en rijkdom. Voor de monnik is zijn verleden echter irrelevant. Hij wil een filmkunstwerk maken over ‘deathlessness’, over het loslaten van alles.

Als vier jaar later de zoon van de monnik, Thor, nu vijfentwintig jaar oud, contact opneemt met de filmmakers, verandert opnieuw alles. Banthe blijkt te zijn teruggekeerd naar Denemarken en heeft slechts enkele maanden daarna een einde aan zijn leven gemaakt. Wat is er gebeurd? Wie was Jan Erik Hansen, monnik Bhante, werkelijk? Wie was deze zoekende mens, deze wetenschapper en vader? Welke interne of externe krachten dreven hem ertoe om zulke radicale keuzes in het leven te maken?

Met het leven van de monnik als leidraad, onderzoekt de documentaire vragen van identiteit, transcendentie en het nastreven van geluk. En met meer dan tweehonderd uur van Bhante's videobeelden, de input van Thor en zijn familie, hervatten de filmmakers hun productie.

De Boeddhistische Blik is de titel waaronder alle programma's van de boeddhistische stroming vallen, de uitzendingen worden verzorgd door KRO-NCRV.

'De Boeddhistische Blik: The Monk' wordt in twee delen uitgezonden op maandag 6 en dinsdag 7 mei bij KRO-NCRV om 23.20 uur op NPO 2.