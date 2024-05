Dit zie je deze week in 'Home and Away' - PREVIEW

Zon, zee en strand. Wat moet een mens meer hebben? Je vindt dit alles in Summer Bay. Maar voor de inwoners is het er niet altijd paradijselijk. Dat is al jaren hét succesrecept van 'Home and Away'. Lees hier de preview op volgende week.

Maandag 6 mei 2024 - aflevering 8051

Tane verontschuldigt zich bij Eden voor zijn uitval. Marilyn blijft dreigementen ontvangen en Roo gooit onbewust olie op het vuur. Eden probeert Felicity te overtuigen om Tane en Cash in vertrouwen te nemen. Wanneer Roo en John op weg zijn met de laatste doos van Stunning Organics, krijgt Marilyn een verontrustend bericht dat duidelijk maakt dat er zich een bom in de doos bevindt. Mali haast zich om Roo en John in veiligheid te brengen. Komt hij nog op tijd?



Dinsdag 7 mei 2024 - aflevering 8052

De bom in de doos van Stunning Organics is ontploft. In afwachting van de hulpdiensten biedt Mali eerste hulp aan John en Roo. Beiden zijn nog in leven, maar in het ziekenhuis blijkt Roo geen gevoel meer te hebben in haar benen. Wanneer ook haar bloeddruk drastisch daalt, is het alle hens aan dek voor Bree om haar leven te redden. Ook Mali krijgt slecht nieuws: hij heeft een geperforeerde trommelvlies. Cash en Rose bijten zich intussen vast in de zaak en linken de explosie al gauw aan de bedreigingen die Marilyn heeft ontvangen. Xander helpt Kate een manier te vinden om contact te kunnen blijven houden met haar stiefzoon Timothy.



Woensdag 8 mei 2024 - aflevering 8053

Felicity worstelt met de nasleep van de aanranding. Tane probeert tot haar door te dringen, maar Felicity heeft duidelijk een muur rond zich opgetrokken. In het ziekenhuis waken Irene en Marilyn aan het bed van Roo. Ze krijgen slecht nieuws: Roo slaagt er niet in om zelfstandig te ademen en zal moeten worden overgebracht naar een gespecialiseerde afdeling in de stad. Marilyn voelt zich enorm schuldig, maar is tegelijkertijd strijdvaardig om gerechtigheid te laten geschieden. Mali vreest een financiële kater nu hij geen surflessen kan geven.



Donderdag 9 mei 2024 - aflevering 8054

Eden ergert zich aan het feit dat Mercedes nog steeds in de buurt is. Die laatste wil intussen van Remi weten wat zijn plan B is om geld in het laatje te brengen voor Lyrik. Tane is de wanhoop nabij wat betreft Felicity en gaat te rade bij Cash. Een herstellende Justin maakt zich zorgen om Andrew: hoe zal hij ooit kunnen getuigen tegen mensen die hij vertrouwde? Remi en Mercedes bekijken beelden van de Battle of the Bands-wedstrijd op sociale media en dat geeft Cash een idee: misschien werd de dader van de aanval op Felicity ook wel door iemand gefilmd.



Vrijdag 10 mei 2024 - aflevering 8055

Andrew is bang voor represailles van de Vita Nova-sekteleden. Om Leah, Justin en Theo te beschermen loopt hij weg. Theo vindt hem op het strand. Zullen hij en Justin hem alsnog kunnen overtuigen om in Summer Bay te blijven? Op aandringen van Remi besluit Eden Mercedes nog een kans te geven. Die laatste verrast bovendien vriend en vijand wanneer ze aankondigt een eigen verblijfplaats te zullen zoeken. Na zijn operatie voelt John zich niet goed.

