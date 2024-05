Dit zie je deze week in 'Sturm der Liebe' - PREVIEW

In 'Sturm der Liebe' denderen de belevenissen onverminderd verder voorbij. Deze Duitse soap blijft een absolute publiekslieveling in Vlaanderen. Elke dag zie je een nieuwe aflevering op VTM GOLD. Lees de preview!

Maandag 6 mei 2024 - aflevering 4096

Bernd Brandt, die Otto in elkaar liet slaan, verschijnt op het Fürstenhof. Hij wil tonen dat hij goede bedoelingen heeft en betaalt Otto's schulden terug. Otto is onder de indruk en gezien hij snel een investeerder nodig heeft, vraagt hij Bernd om samen met hem in het project te stappen. Valentina is daar niet blij mee en het komt tot een ruzie. Markus ziet de manchetknoop en wordt plots duizelig. Leander onderzoekt hem en vindt dat hij voor verder onderzoek naar het ziekenhuis moet.



Dinsdag 7 mei 2024 - aflevering 4097

Eleni maakt zich zorgen wanneer Valentina niet thuis komt. Ze praat hierover met Leander, die een bericht op zijn gsm vindt. Samen gaan ze naar Werner en Robert. De volgende ochtend krijgen ze een brief waarin losgeld wordt geëist. Hildegard wil met Alfons naar de schoolreünie, maar Alfons is niet zeker of hij Theo na twee dagen al alleen kan laten in het hotel. Nicole wacht tevergeefs op een antwoord op haar laatste e-mail.



Woensdag 8 mei 2024 - aflevering 4098

Werner en Robert stappen naar Christoph in de hoop het losgeld bijeen te krijgen. Christoph wil helpen, maar vindt ook dat ze de politie moeten inlichten. Ontvoerder Bernd verneemt van een nietsvermoedende Otto dat Werner en Robert dit effectief overwegen. Eleni maakt zich zorgen over Valentina en zoekt troost bij Leander. Julian voelt zich gekwetst. Michael geeft aan Erik toe dat hij gevoelens heeft voor Nicole. Hij wil haar zeggen dat hij haar de anonieme e-mails stuurt.

Donderdag 9 mei 2024 - aflevering 4099

Wanneer Otto emotioneel wordt en zweert dat hij van Valentina houdt, geloven Werner en Robert dat hij niet de ontvoerder is. Otto zelf begint te vermoeden dat Bernd achter de ontvoering zit en besluit hem te volgen. Valentina is intussen bang dat haar laatste uur heeft geslagen. Markus is terug uit Frankfurt en vertelt Eleni dat alles normaal is verlopen tijdens zijn bezoek aan Schwarzbach AG. Maar dan krijgt Alexandra een telefoontje van het hoofdkantoor. Ze krijgt te horen dat Markus daar een schandaal heeft veroorzaakt.

Vrijdag 10 mei 2024 - aflevering 4100

Valentina slaagt erin Bernd met een pistool op afstand te houden tot er hulp komt. Wanneer ze later hoort dat Otto buiten gevaar is, is ze opgelucht. Ze is zichtbaar onder de indruk dat hij zichzelf in gevaar heeft gebracht om haar te redden. Wanneer Noah haar een bezoekje brengt, beseft ze dat ze verliefd is geworden op Otto. Eleni maakt zich zorgen over wat er met haar vader aan de hand is. Ze wendt zich tot Leander omdat ze vreest dat Markus psychische problemen heeft. Theo wil punten scoren bij Lale en haar bewijzen dat hij nuchter en betrouwbaar is.

'Sturm der Liebe', van maandag tot vrijdag op VTM GOLD.

